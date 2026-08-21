Der eintägige Ausstand, an dem sich auch Beschäftigte der Schwesterfirma Kia sowie ​Beschäftigte von Zulieferern beteiligen, spiegelt die ​wachsende Unruhe in der ​südkoreanischen Arbeitswelt wider. Einer Schätzung der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge haben ‌Teilstreiks seit Ende Juli bereits zu einem Produktionsausfall von rund 55'200 Fahrzeugen im Wert von ​1,67 Milliarden ​Dollar geführt.