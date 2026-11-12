Der Schweizer Arbeitsmarkt schwächelt. So stieg die Erwerbslosenquote im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorquartal an, gleichzeitig stieg aber auch die Zahl der Erwerbstätigen.Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im dritten Quartal 2026 bei 5,6 Prozent zu liegen, wie aus der am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit über dem Wert des zweiten Quartals 2026. Der Vorquartalswert lag bei 4,9 Prozent, im Vorjahresquartal wurden 5,1 Prozent gemessen.