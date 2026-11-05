Die Erzeugerpreise legten im September so stark zu wie seit Februar 2023 nicht mehr. Stärkster Preistreiber sind Kosten für Energie, die sich im Jahresvergleich um mehr als 30 Prozent verteuerte. Die Folgen des Iran-Kriegs treiben die Energiepreise seit Monaten stark nach oben. Im Juni hat sich die Lage nur vorübergehend etwas entspannt. Seitdem haben Energiekosten die Erzeugerpreise kontinuierlich nach oben getrieben.