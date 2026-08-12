Waren und Dienstleistungen verteuerten ⁠sich um 3,4 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 3,5 Prozent im Juni, ‌wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in ‌Washington mitteilte. Ökonomen hatten ​dies so erwartet. Von Juni auf Juli zogen die Verbraucherpreise dagegen an, wenn auch mit 0,1 Prozent nur minimal. In ersten Reaktionen hiess es dazu: