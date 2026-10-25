Die Marke F.P. Journe, gegründet von dem französischen Uhrmacher François-Paul Journe, stellte 1999 ihre erste Kollektion vor. Laut Nussbacher ist es dem Unternehmen gelungen, ein Gleichgewicht zu finden: Die Uhren sind zwar selten, aber nicht völlig unauffindbar. «Es gibt genug davon auf dem Markt. Jeder Sammler, der eine F.P. Journe finden und kaufen möchte, kann das auch tun»,

sagte er.