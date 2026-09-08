Frankreich sieht sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im April und Mai nächsten Jahres mit ähnlichen Sorgen konfrontiert. Sollte es nicht bald zu einer Einigung über einen glaubwürdigen Finanzplan kommen, könnte dies den Druck auf die öffentlichen Finanzen erhöhen. Sowohl Kandidaten des rechten als auch des linken Spektrums befürworten höhere Ausgaben, da das Defizit 5 Prozent übersteigt und die Schuldenkosten steigen. Die Märkte spiegeln dieses Risiko bereits teilweise wider: Der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen ist so hoch wie seit der Eurokrise nicht mehr, während französische Aktien und Bankkredite eine schwache Performance zeigen.