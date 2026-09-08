Die globalen Finanzmärkte, die bereits durch einen Anleihenverkauf und starke Währungsschwankungen unter Druck stehen, sehen sich in den kommenden Monaten mit dem Risiko weiterer Volatilität konfrontiert. Grund dafür sind Zinserhöhungen, wachsende Sorgen um Haushaltsdefizite und der andauernde Krieg im Nahen Osten.
Diese Herausforderungen werden besonders deutlich, wenn US-Investoren am Dienstag nach dem Labor Day zurückkehren und damit die traditionelle Sommerpause auf der Nordhalbkugel beenden. Trotz zahlreicher Schlagzeilen über staatliche Interventionen zur Stützung des japanischen Yen und zur Dämpfung der US-Anleiherenditen war der vergangene Monat einer der ruhigsten seit Beginn der Aufzeichnungen.
Der Euro bewegte sich in der engsten Spanne seit 2012, und selbst die Kursschwankungen von US-Staatsanleihen fielen so stark wie in keinem August seit der Finanzkrise 2008. Anleihen- und Währungsinvestoren stehen vor einem vollen Terminkalender, der unter anderem mögliche Zinserhöhungen der Federal Reserve sowie weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan umfasst. Die europäische Politik und die Ausgabenprioritäten könnten sich ebenfalls verändern, während US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen im November vor einer wichtigen Bewährungsprobe steht. Auch die Brasilianer gehen zur Wahl.
«Es wird turbulent werden», sagte Charlie Jamieson, Chief Investment Officer bei Jamieson Coote Bonds in Melbourne, der sich «vorsichtig» positioniert hat. «Über allem stehen Trump und der Ölpreis, daher ist Volatilität wohl die einzige Gewissheit.»
Wichtige makroökonomische Ereignisse, die die Märkte bis zum Jahresende beschäftigen:
Zentralbanken
Die EZB könnte bereits nach der Sitzung am Donnerstag unter Druck geraten. Investoren erwarten eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte, haben eine weitere bis Jahresende fast schon eingepreist und sehen eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25 Prozent, dass diese im Oktober erfolgt.
Aktualisierte Wachstums- und Inflationsprognosen könnten die EZB-Vertreter jedoch davon abhalten, die von den Märkten erwartete zusätzliche Straffung anzukündigen. Die darauffolgende Woche bringt auch die grösste Bewährungsprobe für den Yen-finanzierten Carry-Trade seit einer turbulenten Auflösung vor etwa zwei Jahren mit sich, da die amerikanische Notenbank Fed und die Bank of Japan (BoJ) ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben.
Fed-Chef Kevin Warsh schlug Ende August einen restriktiveren Ton in Bezug auf die Inflation an, doch es bestehen weiterhin Zweifel, ob Massnahmen folgen werden. Swap-Händler preisen eine Zinserhöhung am 16. September als reine Glückssache ein, eine Wahrscheinlichkeit, die weiter sinken könnte, falls der US-Verbraucherpreisindex am Freitag schwach ausfällt.
Die Bank of Japan (BoJ) beginnt am folgenden Tag ihre zweitägige Sitzung. Beamte tendieren laut Insidern dazu, den Leitzins in diesem Monat um 0,25 Prozentpunkte anzuheben, um den steigenden Preisrisiken zu begegnen und anschliessend möglicherweise schneller zu straffen. Weiterlesen: Yen erreicht nach Interventionsrallye Höchststand seit Februar.
Eine eher lockere Geldpolitik der Fed und eine restriktivere der BoJ riskieren einen weiteren Kursverfall des Dollar-Yen-Paares, wodurch schätzungsweise 103 Milliarden US-Dollar an fallenden Yen-Positionen gefährdet sind. Anzeichen einer Korrektur zeichnen sich bereits ab, da die japanische Währung ihren höchsten Stand seit Februar erreicht hat. Eine stärkere Trendwende könnte die Volatilität auf Aktien, Anleihen und Schwellenländer ausweiten und Japan zu einer potenziellen Quelle globaler Marktspannungen machen.
Fiskalisches Dilemma
Die sich verschlechternde Haushaltslage Grossbritanniens wird zu einem immer grösseren Risiko für das Pfund Sterling. Die Renditen britischer Staatsanleihen sind nur wenige Wochen vor dem Ende Oktober erwarteten Haushalt stark gestiegen. Höhere Kreditkosten und Inflation haben laut Bloomberg Economics bereits rund 12 Milliarden Pfund des fiskalischen Spielraums der Regierung von 24 Milliarden Pfund aufgebraucht.
Angesichts einer Verschuldung von rund 95 Prozent des BIP erwarten die Anleger einen glaubwürdigen Plan, um die Staatsverschuldung unter Kontrolle zu halten. Premierminister Andy Burnham hat zugesichert, sich an die Haushaltsregeln zu halten, gleichzeitig aber höhere Verteidigungsausgaben und eine stärkere Rolle des Staates in der Wirtschaft versprochen. Er hat jedoch noch nicht erklärt, wie diese Zusagen finanziert werden sollen. Sollte der Haushalt nicht genügend Spielraum schaffen, könnten die Anleger die Pläne infrage stellen. Dies könnte die Risikoprämie für britische Vermögenswerte erhöhen und das Pfund Sterling belasten.
Frankreich sieht sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im April und Mai nächsten Jahres mit ähnlichen Sorgen konfrontiert. Sollte es nicht bald zu einer Einigung über einen glaubwürdigen Finanzplan kommen, könnte dies den Druck auf die öffentlichen Finanzen erhöhen. Sowohl Kandidaten des rechten als auch des linken Spektrums befürworten höhere Ausgaben, da das Defizit 5 Prozent übersteigt und die Schuldenkosten steigen. Die Märkte spiegeln dieses Risiko bereits teilweise wider: Der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen ist so hoch wie seit der Eurokrise nicht mehr, während französische Aktien und Bankkredite eine schwache Performance zeigen.
US-Wahlen im Fokus
Auch anderswo dürfte der Wahlkampf an Fahrt gewinnen, da die US-Politiker mit dem Wahlkampf für die Zwischenwahlen im November beginnen. Das Ergebnis wird die Finanzpolitik voraussichtlich massgeblich beeinflussen. Die Demokraten sehen wachsende Chancen, den Senat zurückzuerobern. Ein Sieg könnte Trump Ermittlungen und einem Amtsenthebungsverfahren aussetzen und die Bestätigung von Richtern und Kabinettsmitgliedern erschweren. Dies könnte zu weiteren Schwankungen bei US-Staatsanleihen und den globalen Anleihemärkten führen.
Die US-Staatsverschuldung hat 40 Billionen Dollar erreicht, und die Kreditkosten befinden sich auf einem der höchsten Stände seit Jahrzehnten. In Neuseeland hat die Labour-Partei, die nach einer knappen Wahl die Regierung bilden könnte, versprochen, das Doppelmandat der Zentralbank – Preisstabilität und nachhaltige Beschäftigung – wiederherzustellen, sollte sie die Wahl am 7. November gewinnen. Eine Änderung würde Fragen zur Inflationsbekämpfung der Zentralbank aufwerfen und die Unsicherheit bei Zinsen und Anleihen erhöhen.
In Brasilien spitzt sich das Präsidentschaftsrennen einen Monat vor der Wahl zu. Der Vorsprung des linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva schwindet aufgrund der sich abschwächenden Wirtschaft und der Folgen der Korruptionsvorwürfe gegen seinen Sohn. Investoren äussern zunehmend Bedenken hinsichtlich Lulas Fiskalpolitik im Falle eines Wahlsiegs.
Der September ist typischerweise einer der aktivsten Monate des Jahres für Neuemissionen von Anleihen, da Investoren und Unternehmen aus der Sommerpause zurückkehren und Kreditnehmer ihre Finanzierungspläne vor der Gewinnsperre abschliessen wollen. In den USA erreichte die Kreditaufnahme bereits im August Rekordniveau.
Die Ausgaben für den Ausbau der künstlichen Intelligenz trugen dazu bei, den dritten monatlichen Emissionsrekord in Folge zu erzielen, und konkurrierten mit Staatsanleihen um Liquidität. Händler prognostizierten laut einer informellen Umfrage von Bloomberg News einen Emissionsumsatz von rund 215 Milliarden US-Dollar bei erstklassigen Anleihen. Dies würde den September-Rekord des Vorjahres übertreffen, obwohl einige Prognosen der Wall Street ein Emissionsvolumen von potenziell 250 Milliarden US-Dollar erwarten.
Europa erlebte unterdessen eine ungewöhnlich frühe Rückkehr aus der Sommerflaute. Die Kreditaufnahme nahm in der zweiten Augusthälfte in Rekordtempo wieder Fahrt auf, da einige Unternehmen versuchten, dem Ansturm zuvorzukommen.
Geopolitik bleibt ein Thema
Die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben den Preis für Brent-Rohöl wieder in Richtung 100 US-Dollar getrieben und die globalen Inflationsängste angeheizt. Ein tieferer Energieschock würde angesichts der Abhängigkeit Europas und Japans von Öl- und Gasimporten auch den Euro und den Yen unter Druck setzen. Die Handelsspannungen in den USA nehmen zu, da Trump versucht, seine protektionistische Handelsagenda wiederzubeleben, nachdem der Oberste Gerichtshof seine vorherigen Einfuhrzölle für verfassungswidrig erklärt hatte.
Ottawa bereitet die Einführung neuer Gegenzölle gegen die USA am 8. September vor, nachdem Trump nach dem Scheitern der Handelsgespräche am 21. August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von 20 Milliarden Dollar verhängt hatte. Der Streit bedroht den kanadischen Dollar, indem er die Inflation anheizt und das Wachstum bremst.
Auch die Spannungen mit China nehmen zu. Präsident Xi Jinping wird sich Ende September mit Trump treffen, um den Handelsfrieden zwischen den beiden Nationen aufrechtzuerhalten. Die USA planen jedoch, einen Zoll von 7,5 Prozent auf chinesische Waren zu erheben, da ihnen Überkapazitäten vorgeworfen werden.
Dieser Schritt könnte Vergeltungsmassnahmen aus Peking nach sich ziehen. «Die Kombination aus Ölpreisschocks, erneuter Straffung der Geldpolitik durch die Fed und die Bank of Japan, politischer Unsicherheit und Bedenken hinsichtlich der Kreditwürdigkeit von KI-Unternehmen könnte zu einer höheren Volatilität über verschiedene Anlageklassen hinweg und potenziell zu schwächeren Risikoanlagen führen», sagte Carol Lye, Portfoliomanagerin und leitende Forschungsanalystin bei Brandywine Global Investment Management in Singapur.
Für Andrew Sheets, globaler Leiter der Fixed-Income-Analyse bei Morgan Stanley, ist die erwartete Volatilität an vielen Märkten, insbesondere bei Währungen und Zinsen, weiterhin ungewöhnlich niedrig.
«In der über hundertjährigen Börsengeschichte war der September tendenziell volatiler als der durchschnittliche Monat», sagte er in einem Podcast. «Wenn die Anleger nach den Sommerferien zurückkehren und die Kapitalmarktaktivitäten wieder richtig in Schwung kommen, bewegen sich die Kurse erfahrungsgemäss.»
(Bloomberg/cash)