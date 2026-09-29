Der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara sagte derweil seinen für heute ​geplanten Antrittsbesuch bei seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius in Berlin ​kurzfristig ab. Grund sei die aktuelle Lageentwicklung in ​der Ukraine, teilt das Verteidigungsministerium mit. Beide Seiten bemühen sich demnach um einen baldigen Ersatztermin. Bei ‌dem Treffen sollte es um die weitere militärische Unterstützung des Landes gehen, das sich für einen weiteren Kriegswinter mit russischen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur rüstet.