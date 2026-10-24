Wo sehen Sie die grösste Herausforderung?

Die Schweiz hat als ESA-Gründungsmitglied traditionell einen Grossteil ihrer für die Raumfahrt reservierten Ressourcen zum ESA-Budget beigetragen, das über den Geo-Return-Mechanismus in Schweizer Projekte zurückfliesst. Dieses Modell war richtig und wichtig, solange sich Europa nur gegen die Grossmächte im Kalten Krieg behaupten musste. Es hat weiterhin seine Berechtigung für die ganz grossen Missionen. Aber durch New Space kann man sich heute für vergleichsweise wenig Geld einen Satelliten bauen und ihn starten lassen – man muss nicht mehr zwingend im grossen europäischen Verbund agieren. Die alte Annahme, die Schweiz sei zu klein dafür, stimmt schlicht nicht mehr. Die Schweiz ist in Sachen Raumfahrt in vielerlei Hinsicht nicht mehr zu klein - sie ist bereit für den Weltraum.