Konkret geht es um die Begrenzung der Boni, eine stärkere individuelle Verantwortung von Kadern und die Einbeziehung von Klima- und Naturrisiken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. So schlägt die Stiftung die Einführung einer gesetzlichen Obergrenze für die variable Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder und sogenannter «Key Risk Taker» bei allen in der Schweiz kotierten Banken vor.