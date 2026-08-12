Laut Commerzbank dürfte eine einzige Zahl, die womöglich auch nicht das richtige Bild widerspiegle, kein Grund für die meisten Fed-Mitglieder sein, weniger wachsam zu sein. Denn die US-Inflation für den Juli stand wohl noch unter dem Zeichen der vorübergehenden Entspannung im Nahostkonflikt und den damals schwächeren Benzinpreisen. Vielmehr dürften weitere Daten zur Preisentwicklung für eine Entscheidung abgewartet werden, um letztlich von einer Zinserhöhung ganz abzusehen.