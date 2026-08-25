2025 stand mit dem im Klima- und Innovationsgesetz verankerten Impulsprogramm für den Ersatz von fossilen Grossheizungen sowie Elektroheizungen und Sanierungen ein ergänzendes Förderinstrument zur Verfügung, wie das BFE schreibt. Die für das erste der zehn Jahre verfügbaren Mittel wurden zu neunzig Prozent ausgeschöpft. Von fast 4800 eingereichten Gesuchen wurden rund 4350 Projekte verpflichtet.