Im Kreis der 27 EU-Staaten gibt es Befürworter eines härteren Kurses. Der luxemburgische Premierminister Luc Frieden erklärte dagegen, er befürworte den Dialog mit China, die Handelsbeziehungen müssten aber fair sein. Bundeskanzler Friedrich Merz ‌sagte vor dem Gipfel, man müsse auch über Währungsfragen sprechen. Zuvor hatte er auf dem Treffen der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten (G7) in Evian kritisiert, dass die chinesische Währung systematisch unterbewertet ​werde. Die Bundesregierung hatte in den Debatten auf EU-Ebene aber ​darauf gepocht, dass China bei dem Instrumentenkasten nicht ​namentlich erwähnt wird. Damit soll ein Handelskrieg mit Peking vermieden werden.