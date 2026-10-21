CSU-Chef Markus Söder ‌begrüsste die sich abzeichnende Mehrheit als wichtigen Fortschritt. «Wir bewegen uns in die richtige Richtung», sagte der bayerische Ministerpräsident der Zeitung. ​Es gebe nun eine «Öffnung für den Hightech-Verbrenner und ​das bedeutet eine Chance ​für unsere Autoindustrie». Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, forderte ‌hingegen weitergehende Anpassungen. Der Vorstoss bleibe «in relevanten Punkten aber noch hinter den notwendigen Anpassungen zurück», sagte sie. Sie bezog ​sich ​dabei auf einen früheren Vorschlag ⁠von CDU-Chef Friedrich Merz und ​Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die ⁠Emissionen um 90 Prozent zu reduzieren.