EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will EU-Kreisen zufolge am Montag ⁠bei einem Besuch in dem dänischen Autonomiegebiet eine Aufstockung der EU-Investitionen ankündigen sowie entsprechende Pläne ‌für Bereiche wie kritische Mineralien, Satellitenkommunikation und erneuerbare ‌Energien vorstellen. Das Finanzpaket werde einen ​erheblichen Umfang haben, sagte sie am Sonntag in der Hauptstadt Nuuk. Der grönländische Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen erklärte, sein Land wolle auf der engen Freundschaft und guten Partnerschaft mit der EU aufbauen. Von der Leyen traf ‌am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Grönland ein, um ihre Unterstützung für die Regierungen Grönlands und Dänemarks zu bekunden.