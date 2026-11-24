Mit den neuen Kontingenten darf China nun von Dezember bis Mitte Juni gut 190'000 solcher Hybridfahrzeuge in die EU exportieren. Kontingente wurden etwa auch für Japan, die Türkei und Grossbritannien festgelegt. Betroffen sind Vollhybrid-Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge, also Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor mit einem batteriebetriebenen Motor kombinieren. Die EU könnte in den kommenden Monaten auch endgültige Massnahmen verhängen, erklärte die Kommission.