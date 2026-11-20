Bei Sicherheit und Migration blieben die Vereinbarungen hinter den Erwartungen jener zurück, die sich eine Rückkehr zu enger Zusammenarbeit gewünscht hatten. So konnte etwa ein Abkommen zur Beteiligung Grossbritanniens an zivilen EU-Krisenmissionen noch nicht unterzeichnet werden und auch Zusagen zum Informationsaustausch zu Flüchtlingsbewegungen blieben vergleichsweise vage. Dies gilt auch für Pläne für eine engere Abstimmung bei Massnahmen, die etwa Produzenten von Elektroautos und Stahl vor unfairer Konkurrenz aus anderen Weltregionen schützen sollen.