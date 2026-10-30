Da die Inflation in der Schweiz - trotz eines realen BIP-Wachstums, das in diesem Jahr auf 2 Prozent zusteuert - auf absehbare Zeit unter 1 Prozent bleiben dürfte, besteht für die Schweizerische Nationalbank (SNB) derzeit kein Druck, die Zinsen zu erhöhen. Das stärkste Argument für eine Zinserhöhung wäre eigentlich nur der Wunsch, sich wieder Spielraum für künftige Zinssenkungen zu verschaffen, falls dies erforderlich werden sollte, meint der SG-Devisenexperte Juckes. «Der Leistungsbilanzüberschuss bleibt mit rund 6 Prozent des BIP recht stabil, der Staatshaushalt ist nahezu ausgeglichen, und in den Bergen fällt Schnee.» Wer auf den Beginn eines dauerhaften Abwärtstrends beim Schweizer Franken hoffe, könnte enttäuscht werden.