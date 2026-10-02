«Eine Zinsanhebung im Dezember ist so gut wie in Stein gemeisselt», meint der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. Während hierzulande die Inflationsrate mit 3,3 Prozent sogar unter dem Durchschnitt der Euro-Zone liegt, ist sie in Spanien (5,0 Prozent) und Italien (4,1 Prozent) weit darüber. «Der Süden wird für die EZB zum ‌Problemfall», meint Gitzel. Auf ihrer Oktober-Zinssitzung dürften die Währungshüter seiner Ansicht nach allerdings noch die Füsse stillhalten. EZB-Chefin Christine Lagarde hat bereits klargestellt, dass die Zinsen «nicht im Gleichschritt» mit den Energiepreisen steigen würden.