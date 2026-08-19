Die ‌Europäische Zentralbank (EZB) hat zuletzt eine Zinspause eingelegt, nachdem sie sich im Juni mit der ersten Erhöhung seit drei Jahren gegen die steigende Inflation gestemmt hatte. Sie verfehlt ihr ​Ziel einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent derzeit klar und will ​unbedingt vermeiden, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge nachhaltig ​durcheinanderbringt: Denn die vom Iran-Krieg angeheizten hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bergen das Risiko, dass sich ‌Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln und sich so die Inflation verfestigt.