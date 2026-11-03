Die Französin Lagarde ist seit November 2019 Chefin der Zentralbank und sollte dies eigentlich bis Oktober 2027 noch bleiben. Gute Chancen für die Lagarde-Nachfolge werden dem Spanier Pablo Hernandez de Cos ‌und dem Niederländer Klaas Knot eingeräumt. Auch Bundesbankchef Joachim Nagel könnte für diesen Posten infrage kommen. Seit Längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt von ​Lagarde und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in die Schweiz ​gegeben.