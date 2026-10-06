Doch angesichts der Herausforderungen der kommenden fünf oder zehn Jahre sei es entscheidend, die langfristigen Zinsen ‌zu berücksichtigen. Ebenso wichtig sei der Blick auf das Wirtschaftswachstum: «Die Regierungen müssen hierbei realistisch bleiben und die ​Zinssätze einplanen, mit denen sie in ​den nächsten Jahren konfrontiert sein ​werden», sagte Lane.