Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9284 Franken, während sie am Freitagabend noch 0,9325 Franken gekostet hatte. Seit Mitte der vergangenen Woche hat der Euro etwa 2 Rappen gegenüber dem Franken verloren und notiert so tief wie zuletzt im Juli. Auch zum Dollar hat der Euro weiter an Boden verloren und kostet am Montagmorgen 1,1185 US-Dollar nach 1,1252 vor dem Wochenende am Freitag. Das Dollar-Franken-Paar geht aktuell zu 0,8300 um, nach 0,8287 am Freitag im Abendhandel.