Die Gemeinschaftswährung kostet am Montagvormittag 1,0770 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als in der Nacht zuvor. Es ist der höchste Stand seit Mitte Juni. Auch zum Franken hat sich der Euro von seiner jüngsten Schwäche erholt und wird aktuell mit 0,9678 Franken gehandelt - so hoch gehandelt wie seit Anfang Juni nicht mehr. Am Freitagabend hatte die Gemeinschaftswährung noch 0,9628 Franken gekostet. Auch der Dollar hat zum Franken leicht zugelegt. Aktuell kostet der «Greenback» 0,8993 Franken, nach 0,8986 Franken zu Vorwochenschluss.