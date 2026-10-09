Börsianern zufolge warteten die ⁠Anleger nun darauf, wie sich die Lage in Frankreich ​weiter entwickelt. Die französische Regierung ⁠hat Anfang des Monats ihren Haushaltsentwurf für 2027 vorgelegt. Premierminister Sebastien Lecornu strebt ‌an, das Haushaltsdefizit von derzeit 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung auf fünf Prozent im Jahr 2027 zu drücken. Laut Finanzminister Roland Lescure erfordert die Lage ‌noch keine Überlegungen zum Einsatz des im Fachjargon als TPI ​bekannten Notfallinstruments der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit diesem Programm könnte die EZB unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen.