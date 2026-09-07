Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von ‌April ⁠bis Juni um 0,6 Prozent zum Vorquartal zu, wie ⁠die Statistikbehörde Eurostat am Montag mitteilte. In einer früheren Schätzzahl war von ‌plus 0,4 Prozent die Rede. Mit der ‌revidierten Zahl wuchs der ​Euroraum im Frühjahr schneller als die US-Wirtschaft, die es nur auf ein Plus von 0,4 Prozent brachte. Zu der Revision trug bei, dass das BIP in Irland im Frühjahr mit ‌10,2 Prozent weit stärker zugelegt hat als in einer ersten Schätzzahl angenommen. Diese hatte nur ein Plus von 3,9 Prozent ergeben.