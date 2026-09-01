Diese ‌sind nach Daten von Gas Infrastructure Europe derzeit zu rund 65 Prozent gefüllt. Das sei der niedrigste Stand für diese Jahreszeit seit ​Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011 und gut ​zwölf Prozentpunkte unter dem Niveau des ​Vorjahres. Um am 1. November einen Füllstand von 80 Prozent der Gasspeicher zu erreichen, ‌wären zwischen August und Oktober 25 Milliarden Kubikmeter Gaseinspeisung erforderlich und damit neun Milliarden Kubikmeter mehr als im Vorjahr.