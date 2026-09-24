Die erste Stufe würde die 27 EU-Mitgliedsstaaten umfassen. In der zweiten Stufe kämen die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie bewährte Partner hinzu. Zu diesen Partnern könnte auch die Schweiz dazugehören, führte Hereu gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus. Ein dritter Kreis würde dann auch Länder einbeziehen, mit denen die EU Freihandelsabkommen oder andere Abkommen hat.