Seit zwei Wochen geht es mit dem Gaspreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff um mehr als 20 Prozent verteuert. Am Markt zeigt sich zunehmend die Sorge, dass eine Normalisierung der Lieferungen von Energierohstoffen aus den Fördergebieten am Persischen Golf vorerst nicht möglich ist. Der Iran fordert für die Öffnung der Strasse von Hormus die Umsetzung eines Mitte Juni unterzeichneten Rahmenabkommens mit den USA.