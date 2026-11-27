Europa war mit für diese Jahreszeit rekordverdächtig niedrigen Gasvorräten in die Heizperiode gestartet, da die Folgen des Iran-Kriegs mit der Blockade von Flüssigerdgaslieferungen durch die Strasse von Hormus die Preise für den Rohstoff nach oben getrieben hatten. Dies erschwerte die Wiederbefüllung der Speicher im Sommer. Zeitweise war der Preis für europäisches Erdgas im Oktober auf über 100 Euro je MWh gestiegen. Zum Vergleich: Vor dem Iran-Krieg lag der Preis nur bei etwa 30 Euro je MWh.