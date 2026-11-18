«Eigentlich sind alle Voraussetzungen vorhanden: Talente, Kapital und Nachfrage», sagte Atomico-Partner Tom Wehmeier der Nachrichtenagentur Reuters. «Doch sie sind blockiert oder falsch verteilt.» Die Europäer verfügten über Ersparnisse in Höhe von 50 Billionen Dollar, die in Pensionsfonds, ‌Versicherungen oder auf Bankkonten lägen. «Aber nur 0,01 Prozent davon fliessen in europäisches Wagniskapital, um heimische Innovationen zu unterstützen.» Das Interesse nehme zwar zu, doch die Investitionen flössen trotz des aktuellen Anstiegs vergleichsweise ​langsam. In den USA dürften Geldgeber Technologie-Startups insgesamt 450 Milliarden Dollar ​zur Verfügung stellen.