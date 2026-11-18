Im laufenden Jahr dürften diese noch recht jungen Unternehmen insgesamt 81 Milliarden Dollar an Kapital einsammeln, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht «State of European Tech» des Wagniskapitalgebers Atomico hervorgeht. Dies sei ein Plus von 62 Prozent und der zweithöchste Wert seit Beginn der Erhebung 2015. Gleichzeitig kämen 29 Prozent aller Gründer von Technolgiefirmen aus Europa, mehr als aus Nordamerika oder Asien. Das Wachstum der heimischen Firmen werde aber weiterhin ausgebremst.
«Eigentlich sind alle Voraussetzungen vorhanden: Talente, Kapital und Nachfrage», sagte Atomico-Partner Tom Wehmeier der Nachrichtenagentur Reuters. «Doch sie sind blockiert oder falsch verteilt.» Die Europäer verfügten über Ersparnisse in Höhe von 50 Billionen Dollar, die in Pensionsfonds, Versicherungen oder auf Bankkonten lägen. «Aber nur 0,01 Prozent davon fliessen in europäisches Wagniskapital, um heimische Innovationen zu unterstützen.» Das Interesse nehme zwar zu, doch die Investitionen flössen trotz des aktuellen Anstiegs vergleichsweise langsam. In den USA dürften Geldgeber Technologie-Startups insgesamt 450 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen.
Dabei sei die europäische Tech-Branche in den vergangenen Jahren fünfmal schneller gewachsen und habe fünfmal so viele Arbeitsplätze geschaffen wie die Gesamtwirtschaft, betonte Wehmeier. Sie habe sich zudem insgesamt zu einem wichtigen Konjunkturfaktor entwickelt. Der Gesamtwert aller privaten und börsennotierten europäischen Unternehmen aus diesem Sektor liege aktuell bei etwa 4,4 Billionen Dollar. Für Deutschland liege der Wert bei 713 Milliarden Dollar und für den deutschsprachigen Raum bei 905 Milliarden Dollar.
Deutsche Startups dürften der Studie zufolge 2026 voraussichtlich 13,4 Milliarden Dollar an Kapital einwerben, 89 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Geld fliesse aber vorrangig etablierten Firmen zu. So erhielten der Militär-KI-Entwickler Helsing, der Roboterbauer Neura Robotics und der Drohnenbauer Quantum Systems in den vergangenen Monaten Finanzspritzen von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar. Für die knapp 4500 Neugründer aus Deutschland bleibe die Kapitalbeschaffung dagegen schwierig. Die Zahl der Anschubfinanzierungen sei in den vergangenen Jahren um 30 Prozent zurückgegangen.
(Reuters)