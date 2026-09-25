Das Wachstum der Kreditvergabe an private Haushalte stieg um 3,1 Prozent im Jahresvergleich und damit genauso stark wie im Monat zuvor. Das Wachstum bei den Unternehmenskrediten hat sich hingegen abgeschwächt. Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche bekamen 4,2 Prozent mehr Kredite als vor einem Jahr, nachdem die Rate im Juli noch bei 4,4 Prozent gelegen hatte.