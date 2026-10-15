Im Vergleich zum Vormonat ging die Fertigung um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Zudem ist der Rückgang im Juli nach revidierten Daten mit 0,3 Prozent stärker als bisher bekannt ausgefallen.