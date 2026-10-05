Die Bewertung der aktuellen Lage blieb stabil. Deutlich verschlechtert haben sich aber die Erwartungen. «Die Eurozone tut sich schwer, ihre konjunkturelle Schwächephase hinter sich zu lassen», schreiben die Sentix-Experten. Es sei dieses Mal nicht vor allem die Schwäche der deutschen Wirtschaft, die den Indikator belaste.