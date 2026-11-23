In Deutschland hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen und im Bereich Dienstleistungen überraschend verbessert, wobei beide Stimmungsindikatoren deutlich über der Wachstumsschwelle liegen. In Frankreich, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland, zeigte sich hingegen ein anderes Bild: Beide Indikatoren deuten auf eine Abschwächung der Wirtschaft hin.