Zudem ⁠werde sein gesamtes persönliches Vermögen eingezogen, teilte das ⁠Gericht am Donnerstag in der südchinesischen Stadt Shenzhen mit. Hui ‌Ka Yan hatte sich im ‌April unter anderem ​wegen der Veruntreuung von Geldern und Betrugs bei der Kapitalbeschaffung schuldig bekannt.