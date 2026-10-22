Evonik wolle mit einem Zukauf in den USA die ‌Abhängigkeit vom europäischen Markt verringern, hiess es in dem Bericht weiter. Ashland passe gut in die Strategie, da sich ​die Portfolios unter anderem bei Kosmetik-Inhaltsstoffen und Spezialadditiven ergänzten. ​Evonik sei jedoch nicht ​der einzige Interessent. Auch Finanzinvestoren wie Advent, Apollo und Carlyle hätten Kontakt ‌zu Ashland aufgenommen. Der US-Konzern sucht auf Druck des aktivistischen Investors Ancora einen Käufer.