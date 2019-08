Nachdem mehrere Quellen bereits seit Mittwochabend darüber spekulierten, hat es am Donnerstagmorgen die UBS nun bestätigt: Iqbal Khan geht zur UBS. Er wird dort Co-Präsident des Internationalen Wealth Managements.

Khan werde damit automatisch zum Kronprinzen von UBS-Chef Sergio Ermotti, der in letzter Zeit wiederholt in die Kritik geraten war, hiess es in den Tamedia-Median am Mittwochabend online. Offiziell wurden die Recherchen dem Blatt gegenüber nicht kommentiert.

Vor einer Woche hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Khan sei mit der UBS in Diskussionen um die Übernahme einer "leitenden Funktion."

Khan war Anfang Juli bei der Credit Suisse als Chef der internationalen Vermögensverwaltung zurückgetreten. Bereits damals liess das Spekulationen über seine nächste Station ins Kraut schiessen. Kahn, 43-jähriger Schweizer mit pakistanischen Wurzeln, kann eine steile Karriere im Bankensenktor vorweisen. Er hatte seine Karriere in der Unternehmensberatung begonnen und war 2013 nach rund elf Jahren beim Wirtschaftsprüfer Ernst & Young (heute EY) zur CS gewechselt.

(AWP/cash)