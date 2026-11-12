Dies berichtet die «Republik» und das Schweizer Radio und Fernsehens (SRF). Demnach verurteilte das EFD den ehemaligen CS-Verwaltungsratspräsidenten zu einer Busse von fast 25'000 Franken und einer bedingten Geldstrafe. Rohner habe die vom EFD erhobenen Vorwürfe «vollumfänglich und mit Nachdruck» zurückgewiesen.