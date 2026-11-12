Dies berichtet die «Republik» und das Schweizer Radio und Fernsehens (SRF). Demnach verurteilte das EFD den ehemaligen CS-Verwaltungsratspräsidenten zu einer Busse von fast 25'000 Franken und einer bedingten Geldstrafe. Rohner habe die vom EFD erhobenen Vorwürfe «vollumfänglich und mit Nachdruck» zurückgewiesen.
Er habe in seiner Amtszeit nie, weder gegenüber der Finma noch anderen Amtsstellen, «wissentlich oder willentlich falsche Auskünfte» erteilt, zitierte ihn SRF. Rohner werde den Fall ans Bundesstrafgericht weiterziehen.
(AWP)