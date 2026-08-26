Manipulierte E-Mails

Sven R. schilderte, wie er die Abläufe im Privatkundengeschäft ausnutzte. Vermögende Kunden riefen häufig an oder schickten E-Mails, um Geld transferieren zu lassen. Kundenbetreuer sagten ihnen nicht so gerne, dass sie Online-Banking nutzen oder ein Fax schicken müssten. Nach den internen Regeln mussten zwei Mitarbeiter Überweisungen ab 2500 Euro freigeben und durften sich dabei nicht allein auf E-Mails verlassen. In der Praxis wurde jedoch häufig nach einer E-Mail nicht nochmals per Rückruf geprüft, ob sie tatsächlich vom Absender stammte. Dies sei so üblich und innerhalb der Bank auch bekannt gewesen, sagte er.