Bankman-Fried twitterte am Mittwoch, er werde nächste Woche auf dem Gipfel in New York mit Andrew Ross Sorkin von der New York Times sprechen. Sorkin retweetete den Beitrag. “Es gibt eine Menge wichtiger Fragen, die gestellt und beantwortet werden müssen”, fügte der NYT-Kolumnist dabei an. “Nichts ist aussen vor.”