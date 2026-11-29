Rickenbacher äusserte sich Ende September fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der Finma-Rüge vor Publikum zu einem anderen Thema. Als Präsident des Risikokapitalgebers CV VC warnte er an einer Konferenz in Zürich, dass technologische Umbrüche oft lange unterschätzt würden, bevor sie sich abrupt beschleunigten. Die Schweiz tue ausserdem zu wenig, um ein gutes Umfeld für Innovationen zu schaffen. Der Innerschweizer, der gerne Motorrad fährt, ist auch als Berater tätig und Verwaltungsrat des Ostschweizer Golfschläger-Herstellers Golfyr.