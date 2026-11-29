Der Abgang von Philipp Rickenbacher als CEO von Julius Bär kam Anfang 2024 wenig überraschend, nachdem die Bank Abschreibungen von rund 600 Millionen Franken wegen fauler Kredite an die pleitegegangene Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko hatte tätigen müssen. Das trug der Bank jüngst eine Rüge der Finma ein. Diese sprach von schweren Mängeln im Risikomanagement sowie mangelhafter Geldwäschereibekämpfung bei Geschäften mit russischen Kunden.
Rickenbacher äusserte sich Ende September fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der Finma-Rüge vor Publikum zu einem anderen Thema. Als Präsident des Risikokapitalgebers CV VC warnte er an einer Konferenz in Zürich, dass technologische Umbrüche oft lange unterschätzt würden, bevor sie sich abrupt beschleunigten. Die Schweiz tue ausserdem zu wenig, um ein gutes Umfeld für Innovationen zu schaffen. Der Innerschweizer, der gerne Motorrad fährt, ist auch als Berater tätig und Verwaltungsrat des Ostschweizer Golfschläger-Herstellers Golfyr.