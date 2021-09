Das Unternehmen übernimmt für 2,21 Milliarden Dollar rund die Hälfte der Anteile des saudischen Prinzen Alwalid bin Talal an der Kette.

Damit hat Cascade 71,3 Prozent der Hotel-Aktien in seinen Besitz gebracht. Die Kette wird auf einen Wert von zehn Milliarden Dollar taxiert. Four Seasons erklärte in einer Mitteilung, der Prinz halte die übrigen Aktien über die Anlage-Firma Kingdom Holding.

(Reuters)