Der Mann war seit 2008 bei dem Geldhaus beschäftigt, ​zuletzt als Leiter einer Filiale. ​Er hatte Geld auf ein ​Brokerkonto überwiesen und bei spekulativen Geschäften weitgehend verloren. Als ‌Motiv nannte er steigende Ausgaben für seine Familie. Er habe das Geld stets zurückzahlen wollen. Die Deutsche Bank ​hatte ​den Vorfall im ⁠vergangenen Jahr in ihrer Hauptfiliale ​in Frankfurt aufgedeckt.