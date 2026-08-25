«Ich denke, dass wir uns jetzt an ‌einem Wendepunkt befinden, der unseren künftigen Weg bestimmen wird, aber es sieht ​so aus, als würden wir allmählich ins Hintertreffen geraten», sagte Fedorow. Die Ukraine habe allerdings weiterhin «alle Chancen» auf einen Sieg, benötige dafür aber dringend einen Plan zur Beendigung des Krieges. Während die russischen Vorstösse entlang der 1200 Kilometer langen Frontlinie in diesem Jahr weitgehend zum Stillstand gekommen sind, erzielt Moskau in wichtigen Regionen wie den Städten des sogenannten Festungsgürtels in der ostukrainischen Region Donezk weiterhin Fortschritte.