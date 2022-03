Die im Börsengeschäft tätigen Bereiche Exchanges, Securities Services und Financial Information würden bis Ende 2022 in der Einheit SIX Exchange Group zusammengezogen, teilte das Unternehmen mit.

Während diese Einheit international ausgerichtet sei, würden im zweiten Standbein SIX Banking Services Dienstleistungen zusammengefasst, die für das Funktionieren der Schweizer Wirtschaft von zentraler Bedeutung seien. Dazu gehören Zahlungslösungen, Geldautomaten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Debitkarten sowie das Swiss Interbank Clearing System SIC.

Die beiden operativen Geschäfte und die Beteiligung an Worldline würden unter die Dachholding SIX Group gestellt. Der Konzern gehöre weiterhin rund 120 Banken in der Schweiz.

(Reuters)