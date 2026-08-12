Medizinisch unterscheidet sich die Pille nach Ansicht der Fachleute kaum von der bereits erhältlichen Wegovy-Spritze. «Der wesentliche Vorteil ‌wird erstmal sein, dass es eben diese Wahlmöglichkeiten gibt», sagte die Endokrinologin Nina Meyer von der Berliner Charité. Ein Nachteil sei jedoch die ineffiziente Aufnahme des Wirkstoffs Semaglutid über den Magen sowie die strikten Einnahmevorgaben: Die Tablette muss nüchtern und eine halbe ​Stunde vor der ersten Mahlzeit eingenommen werden. «Sie brauchen vom gleichen Wirkstoff 70-mal so viel, ​wenn Sie das in Tablettenform geben, als wenn Sie das spritzen», erklärte ​Hans Hauner, Direktor des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der TU München.