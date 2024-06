Die Bemühungen anderer Länder, sich von der US-Währung zu lösen, werden oft als treibende Kraft hinter einer "Entdollarisierung" genannt. Zwei Analysten des Think Tanks American Enterprise Institute richten den Fokus bei diesem Thema aber auf andere Entwicklungen, wie sie in einem Beitrag für die "Financial Times" argumentieren. Die wachsende politische Dysfunktionalität der USA wird von Steven B. Kamin und Mark Sobel als die eigentliche Bedrohung für die internationale Rolle des Dollars angesehen.