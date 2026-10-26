«Je stärker der Zyklus, desto höher das Risiko.» Unter diesem Titel hat die Privatbank Berenberg ihre Einschätzung zu VAT aktualisiert. Nach zehn Kurszielerhöhungen seit Februar 2026 folgt damit bereits die zweite Senkung innerhalb weniger Tage. Zuvor hatte Jefferies das Kursziel zurückgenommen. Die Titel des Halbleiterzulieferers reagieren mit leichten Abgaben auf das Update und geben am Montag 0,2 Prozent nach.