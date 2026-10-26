«Je stärker der Zyklus, desto höher das Risiko.» Unter diesem Titel hat die Privatbank Berenberg ihre Einschätzung zu VAT aktualisiert. Nach zehn Kurszielerhöhungen seit Februar 2026 folgt damit bereits die zweite Senkung innerhalb weniger Tage. Zuvor hatte Jefferies das Kursziel zurückgenommen. Die Titel des Halbleiterzulieferers reagieren mit leichten Abgaben auf das Update und geben am Montag 0,2 Prozent nach.
Berenberg erwartet für die VAT-Aktien auf Sicht von zwölf Monaten neu einen Kurs von 660 statt 695 Franken. Gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht dies zwar weiterhin einem Aufwärtspotenzial von fast 17 Prozent. Die bisherige Haltenempfehlung bestätigt die Privatbank dennoch.
Die jüngsten Quartalszahlen liefern auf den ersten Blick wenig Anlass zur Vorsicht: Der Auftragseingang hat sich nahezu verdreifacht und einen Rekord erreicht. Gleichzeitig hob das Management den Ausblick für 2027 an. Berenbergs erste Reaktion auf die Zahlen lautete denn auch: «Wow!». Die strukturellen Wachstumsaussichten dürften damit weiterhin hervorragend sein.
Allerdings ändert sich nichts an der Zyklizität des Geschäfts. Laut Berenberg mehren sich inzwischen die Anzeichen für einen zyklischen Höchststand: Rekordaufträge, längere Lieferfristen, beschleunigte Kapazitätsinvestitionen sowie überaus optimistische Branchenerwartungen. Was derzeit die Zuversicht nährt, könnte damit zugleich ein Warnsignal sein.
Zwar könnte die starke Nachfrage bis weit ins Jahr 2027 anhalten. Doch Berenberg sieht ein erhebliches Risiko, dass der Markt die ausserordentlichen Wachstumsraten zu weit in die Zukunft extrapoliert.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 38 gehört VAT zudem zu den teuersten Unternehmen des Sektors. Wegen steigender Kapitalkosten erachtet die Bank dieses Bewertungsniveau ebenfalls als hoch. Nach dem angehobenen Ausblick lasse die Bewertung ausserdem fast keinen Raum mehr für Enttäuschungen, so Berenberg.
Zur Erinnerung: Der Aktienkurs hat sich innerhalb von weniger als einem Jahr zeitweise mehr als verdoppelt. Entsprechend hoch ist das Risiko von Kursrückschlägen.