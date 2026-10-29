Gute Chancen für die Nachfolge werden dem Spanier Pablo Hernández de Cos und dem Niederländer Klaas Knot eingeräumt. De Cos ist seit dem 1. Juli 2025 Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Davor war er sieben Jahre lang Gouverneur der spanischen Zentralbank. Klaas Knot war von 2011 bis 2025 Präsident der Niederländischen Zentralbank. Für de Cos sprechen einige Punkte. Spanien hatte seit Bestehen der EZB noch nie den EZB-Vorsitz inne. Darüber hinaus ist der Spanier dem geldpolitischen Metier nach seiner Tätigkeit als Vorsitzender der spanischen Notenbank treu geblieben. Würde die Wahl tatsächlich auf de Cos fallen, bekäme die EZB einen Vorsitzenden, der in der Vergangenheit mit taubenhaften Tönen auffiel. Ein gemässigter Geldpolitiker dürfte derzeit von vielen Regierungen bevorzugt werden.