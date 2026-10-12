Der Stabilitätsrat zur Überprüfung der deutschen Staatsfinanzen rechnet mit deutlich steigenden Defiziten und Schuldenständen in ‌den ⁠nächsten Jahren. Im Jahr 2030 werde der Schuldenstand bei 78,25 ⁠Prozent der Wirtschaftsleistung liegen, teilte das gemeinsame Gremium von Bund und Ländern, ‌das Haushaltsnotlagen frühzeitig erkennen und so verhindern ‌soll, am Montag in ​Berlin mit. 2025 waren es erst 62,8 Prozent. Damit würde sich Deutschland immer stärker von der europäischen Obergrenze von 60 Prozent entfernen. Die meisten Schulden werden derzeit gemacht, um ‌die Infrastruktur zu sanieren und die Bundeswehr aufzurüsten.